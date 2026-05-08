Китайские Kia Seltos и Geely Okavango 2026: главное для авторынка РФ

Московское «Динамо» обратилось к своим болельщикам после драматичного поражения от «Краснодара» в рамках Кубка России. Матч завершился победой «быков» в серии пенальти, что поставило точку в кубковом пути «бело-голубых» в сезоне 2025/26.

Причины неудачи по версии клуба

В официальном заявлении представители «Динамо» признали, что команда была максимально близка к успеху. По мнению клуба, основной причиной поражения стало отсутствие финального усилия в ключевой момент. «Нам не хватило всего лишь одного небольшого шага, чтобы пройти дальше», — подчеркнули в пресс-службе москвичей, отметив, что осознание близости победы делает этот проигрыш особенно болезненным для игроков и тренерского штаба.

Последствия матча для турнирной таблицы

Победа над «Динамо» позволила «Краснодару» триумфально выйти в Суперфинал Кубка России. Теперь южанам предстоит решающее противостояние со столичным «Спартаком». Финальный поединок за престижный трофей назначен на 24 мая, и он обещает стать кульминацией футбольного сезона.