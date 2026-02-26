Китайские поставщики взвинтили расценки на оптоволокно: что будет с ценами

Российские операторы связи столкнулись с резким скачком цен на оптоволокно, что создает предпосылки для удорожания интернета для конечных потребителей. По информации «Ведомостей», китайские производители с января 2026 года повысили расценки в 2,5–4 раза.

Сложившаяся ситуация обусловлена общемировым бумом технологий искусственного интеллекта. Активное строительство дата-центров по всей планете спровоцировало дефицит комплектующих, при этом предложение не успевает за растущим спросом. На долю Китая приходится более 60% мирового объема производства этого материала.

Динамика роста цен впечатляет: если в начале прошлого года километр оптоволокна обходился покупателям в 16 юаней, то к январю нынешнего стоимость взлетела до 40 юаней. Столь существенное удорожание неминуемо увеличивает себестоимость прокладки сетей и обслуживания цифровой инфраструктуры.

Проблему уже подтвердили в компаниях «Еврокабель-1» и «Транстелеком». Эксперты полагают, что в условиях ограниченных поставок провайдерам придется искать альтернативные и, вероятно, более затратные каналы закупок.