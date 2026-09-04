Китайские туристы открыли для себя Красноярск: пассажиропоток вырос на 47%, и вот какие рейсы теперь летают напрямую
Аэропорт Красноярск: пассажиропоток по китайским направлениям вырос на 47%
За первые восемь месяцев 2026 года пассажиропоток аэропорта Красноярск по китайским направлениям вырос на 47% и достиг 97 045 человек. Такой рост стал возможен благодаря расширению маршрутной сети: самолеты напрямую летают в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу, Харбин, Санью, Тайюань и Маньчжурию, передает «Телеканал Енисей».
Сейчас в Красноярске до 10 сентября находятся руководители крупных китайских туроператоров и блогеры. Они уже оценили навигацию и информационные материалы на китайском языке. Впереди гостей ждет знакомство с Енисеем, природным парком «Ергаки» и сибирской кухней. Власти рассчитывают, что после таких визитов поток туристов из КНР может вырасти еще сильнее.