Китайский ад позади: как женщина из Хабаровска вырвалась из смертной казни и вернулась домой

Гражданку России Марину Лопатину, приговоренную в 2011 году в Китае к высшей мере наказания за контрабанду наркотиков, передали для дальнейшего отбывания срока на родину. Соответствующая информация содержится в судебных материалах, сообщает РИА Новости.

В 2011 году Чжухайский суд КНР приговорил жительницу Хабаровска Марину Лопатину 1973 года рождения к смертной казни с двухлетней отсрочкой исполнения. Ее обвиняли в попытке провезти два килограмма героина из Макао в материковый Китай.

Впоследствии китайский суд смягчил наказание сначала до пожизненного лишения свободы, а затем — до 25 лет заключения. Для перевода в Россию Лопатина дала письменное согласие на отбывание наказания на родине. Обе стороны — Россия и Китай — также дали согласие на передачу осужденной.

Российский суд признал приговор китайского суда и, руководствуясь действующим уголовным законодательством, переквалифицировал преступление по утратившей силу статье 188 УК РФ. В результате Лопатиной было назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы в колонии общего режима. С учетом времени, уже проведенного в заключении, на территории России ей осталось отбыть 6 лет 6 месяцев и 24 дня.

В настоящее время осужденная уже вернулась в Россию и помещена в исправительную колонию общего режима.

Ранее священник Степанов пояснил, допустимо ли разбавлять святую воду из церкви в домашних условиях.