Китайский безвиз провалился: туроператоры признали, что ожидания не оправдались

Российские туроператоры возлагали большие надежды на введение безвизового режима с Китаем, ожидая, что уже в декабре поток гостей из Поднебесной заметно вырастет. Однако прогнозы не сбылись, заявил на совещании в Госдуме вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) по въездному туризму, заместитель генерального директора компании «Интурист» Александр Мусихин.

По его словам, ожидания были значительно выше, но планируемого прироста туристов из Китая добиться не удалось. Лидерская группа при этом осталась прежней: Китай по-прежнему входит в число основных стран — поставщиков туристов вместе с Саудовской Аравией, Индонезией, Кувейтом и Малайзией.

Аналитики туроператора отметили, что в зимний сезон иностранцы стали чаще выбирать экскурсионные программы и реже приезжали с деловыми целями. Наиболее заметный рост турпотока зафиксирован из Гонконга, Индонезии и Малайзии.

При этом, несмотря на традиционный спрос на «золотые» маршруты, запросы поступают практически со всей территории страны — география путешествий постепенно расширяется.

Напомним, с 1 декабря 2025 года для граждан КНР в России действует безвизовый режим. Китайские туристы могут находиться в стране до 30 дней с туристическими или деловыми целями. Ожидалось, что эта мера существенно увеличит турпоток, особенно в приграничных регионах и крупных туристических центрах, но пока этого не произошло.