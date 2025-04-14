Китайский электрокар Roewe попал в Книгу рекордов Гиннесса

Китайский электромобиль Roewe D6, производством которого занимается концерн SAIC, вошел в историю, установив мировой рекорд по энергоэффективности среди серийных электрокаров, сообщил портал «Автопилот».

В процессе тестирования седан показал впечатляющий показатель потребления энергии — всего 9,125 кВт·ч на 100 км пути.

Заезд, на котором был установлен новый рекорд, проходил по самой высокогорной дороге в мире — шоссе Цинхай — Тибет, протяженностью 1973 км. Эта трасса отличается средней высотой над уровнем моря более 4 тыс. м.

В течение пяти дней испытательного заезда Roewe D6 преодолел перевал Тангула, высота которого составляет 5231 м, а также гору Куньлунь. При этом автомобиль столкнулся с различными экстремальными погодными условиями — метелью и отрицательными температурами, опускаясь до минус 12 градусов по Цельсию.

Ожидается, что продажи Roewe D6 начнутся в 2025. Официальная презентация модели состоится в апреле на Шанхайском автосалоне.

Roewe D6 имеет длину 4792 мм и колесную базу 2750 мм. Модель будет предлагаться с двумя вариантами силовых установок — 129-сильным мотором с батареей на 42,8 кВт·ч, обеспечивающим запас хода до 450 км, и 143-сильным двигателем с аккумулятором на 53,9 кВт·ч с максимальным пробегом до 520 км.

Ранее ТАСС сообщил, что дилерские центры китайских авто начали закрываться в России.