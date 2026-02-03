Китайское нашествие в Автодоре: зачем России собирать внедорожники, которые никто не знает

Калининградский завод «Автотор» весной 2026 года запустит крупноузловую сборку двух новых премиальных китайских внедорожников — Rox 01 и Adamas. Производство начнется с готовых сваренных и окрашенных кузовов, а дальнейшая глубина локализации будет зависеть от рыночного спроса. Об этом информирует газета «Ведомости».

Модель Rox 01, уже представленная в России с 2024 года по цене от 7,5 млн рублей, относится к классу «F+». Ее особенностью является силовая установка мощностью 475 л. с. В гибридной версии двигатель внутреннего сгорания не связан непосредственно с колесами, а работает как генератор для питания электромоторов и батареи. Adamas позиционируется как флагманская и модернизированная версия первой модели.

Это партнерство решает задачи обеих сторон. Для китайского производителя локализация в России минимизирует санкционные риски и упрощает выход на рынок. Для «Автотора» проект позволит увеличить загрузку производственных мощностей и расширить портфель в премиум-сегменте на фоне общего сокращения рынка. В 2025 году продажи новых премиальных автомобилей в России упали на 16,4%, однако их доля осталась стабильной — около 10%. Лидером сегмента уже является китайский Exeed, а в топ-5 входят три бренда из КНР.

