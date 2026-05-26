Китайцы, корейцы и паром из Канвона: Приморье за квартал приняло 55 тысяч иностранцев
Правительство Приморья: турпоток из Южной Кореи вырос почти в два раза
За первые три месяца 2026 года Приморский край посетили свыше 55 тысяч зарубежных гостей, и подавляющее большинство из них — порядка 90 процентов — составили граждане Китая. Как сообщили в правительстве региона, турпоток из КНР достиг 50,4 тысячи человек, увеличившись на 10 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такой динамике способствуют разветвленная сеть авиамаршрутов, насчитывающая около 40 направлений, и действующий безвизовый режим.
Почти двукратный рост показала Южная Корея: число гостей оттуда увеличилось до 1,65 тысячи человек. Скачок объясняется запуском грузопассажирского парома, связавшего Владивосток с провинцией Кангвон. Кроме того, в край приезжали туристы из Вьетнама, Индии, Узбекистана и Японии. Среди ключевых факторов, стимулирующих рост, власти называют доступные цены на поездки, безопасность, разнообразие достопримечательностей и событийных мероприятий, а также наличие аттестованных гидов.