Китайцы под российским брендом: продажи одной популярной марки рухнули с треском

По словам специалиста, в феврале текущего года дилерам удалось реализовать всего 128 машин данной марки. Этот показатель оказался почти втрое ниже январского результата, когда покупатели приобрели 354 автомобиля. Совокупный объем продаж с момента старта коммерциализации модели достиг отметки 18 753 экземпляров.

Целиков уточнил производственные масштабы: всего с конвейера сошло чуть менее 19,7 тысячи кроссоверов. Подавляющее большинство составила модификация X-cross 7 — свыше 15,2 тысячи единиц. Версии X-cross 8 выпустили значительно меньше — почти 4,5 тысячи штук.

Важный нюанс заключается в том, что сборка этих автомобилей прекратилась еще в начале 2025 года. Сейчас дилерские центры распродают складские остатки. Помимо новых машин, в продажу поступают и тестовые образцы, которые классифицируются уже как транспортные средства с пробегом.

Напомним, что модели Xcite представляют собой ребрендированные версии Chery Tiggo 7 и Tiggo 8. Их производство было налажено на мощностях бывшего завода Nissan в Санкт-Петербурге. Продажи X-cross 7 стартовали весной 2024-го, а более крупная версия появилась у дилеров осенью того же года.