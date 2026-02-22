Китайцы правят балом: названы лидеры продаж на вторичном рынке авто РФ

Вторичный рынок автомобилей из КНР в 2025 году показал впечатляющий рост, существенно обогнав общую динамику. Аналитики составили рейтинг наиболее востребованных брендов и моделей среди российских покупателей, пишет За рулем.

Спрос на подержанные китайские автомобили в России продолжает уверенно расти, значительно опережая общерыночные показатели. По данным аналитического агентства «Автостат», по итогам 2025 года жители страны приобрели более 283 тысяч таких машин, что на 44 процента превышает результат предыдущего года. Для сравнения, весь вторичный рынок легковых автомобилей прибавил лишь 3 процента. Благодаря этому доля китайских брендов увеличилась с 3,3 до 4,5 процента, продемонстрировав наиболее заметную динамику среди всех представленных марок.

Абсолютным лидером по объемам продаж на вторичном рынке остается Chery. Почти 62 тысячи человек остановили свой выбор на подержанных моделях этого бренда, что составляет 21,9 процента от общего числа проданных автомобилей из КНР. Впрочем, темпы роста здесь уже не такие высокие и составили 26 процентов. Вторую строчку занимает Geely с результатом 55,5 тысячи машин и приростом в 39 процентов. Настоящий прорыв совершил Haval: спрос на его кроссоверы и внедорожники с пробегом взлетел на 64 процента, достигнув отметки в 39,1 тысячи проданных единиц.

Замыкают пятерку самых востребованных марок Lifan и Changan. Подержанные автомобили Lifan приобрели 19,6 тысячи россиян, однако здесь зафиксировано падение на 5 процентов по сравнению с 2024 годом. В то же время Changan практически удвоил свои показатели, увеличив продажи на 93 процента до 19,5 тысячи экземпляров. Преодолеть порог в 10 тысяч реализованных машин также удалось Great Wall (13,7 тысячи) и Exeed (12,6 тысячи).

В модельном рейтинге произошла смена лидера. Первое место по итогам года занял Haval Jolion, разошедшийся тиражом в 13,2 тысячи экземпляров. Прежний фаворит Geely Coolray опустился на вторую позицию с 11,3 тысячи продаж. Тройку лидеров замкнул Geely Monjaro с результатом 9,1 тысячи машин. Четвертое и пятое места достались Chery Tiggo 7 Pro (7,9 тысячи) и Chery Tiggo (7,8 тысячи), который ранее возглавлял этот список.