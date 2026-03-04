Китайцы разорвали рынок: названы кроссоверы, которые сметают с полок

Аналитики Autonews изучили статистику продаж за февраль 2026 года и определили лидеров среди кроссоверов на российском рынке. Первое место неожиданно занял Tenet T7, немного опередив популярный Haval Jolion. В тройку также вошел Belgee X50, пишет Autonews.

Кроссоверы продолжают удерживать лидерство по продажам среди всех категорий легковых автомобилей в России. Специалисты Autonews проанализировали данные за февраль 2026 года и составили рейтинг самых востребованных моделей в сегменте SUV, а также раскрыли их актуальные цены.

Абсолютным бестселлером минувшего месяца стал Tenet T7. Эту модель приобрел 4641 российский водитель. Стоимость автомобиля в зависимости от комплектации колебалась от 2,73 до 3,1 миллиона рублей. Совсем немного лидеру уступил Haval Jolion, разошедшийся тиражом 4336 экземпляров. Дилеры предлагали этот кроссовер по цене от 2,05 до 2,9 миллиона рублей.

Замкнул тройку призеров Belgee X50. В феврале выбор в пользу этой модели сделали 3530 человек. За нее просили от 2,48 до 2,69 миллиона рублей без учета действующих скидочных программ. Четвертую позицию занял Tenet T4, представленный на рынке в огромном количестве модификаций. Продажи модели достигли 3208 штук, а ценовой диапазон составил от 2,1 до 2,66 миллиона рублей.

Неожиданно высокий результат показала Mazda CX-5, которая ворвалась в первую пятерку. Спрос на японский кроссовер взлетел до 2554 проданных машин. При этом минимальная цена оказалась существенно выше, чем у конкурентов, и стартовала от 3,95 миллиона рублей.

Если же оценивать ситуацию в разрезе брендов без разбивки по моделям, то тройка лидеров выглядит иначе. Первое место уверенно удерживает отечественная Lada с показателем 19 тысяч автомобилей. Вторую строчку занял китайский Haval, продажи которого составили 10,15 тысячи машин. Замыкает тройку бренд Tenet с результатом 8,62 тысячи экземпляров.