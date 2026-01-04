Китайцы заходят с козырей: новинки от китайского автопрома оставят конкурентов без клиентов

Китайский автопроизводитель JAC Motors объявил о масштабном обновлении своего модельного ряда для российского рынка, запланированном на 2026 год. Компания представит рестайлинговую версию пикапа T9 и запустит абсолютно новую модель — полноценный рамный внедорожник JS9, который станет флагманом бренда в России, пишет КП.

Обновленный пикап JAC T9 поступит в продажу уже в январе 2026 года. Главным техническим новшеством станет замена задней подвески на многорычажную конструкцию (Multilink), которая должна обеспечить более высокий уровень комфорта и улучшенную управляемость как на асфальте, так и на бездорожье. Автомобиль будет доступен с двумя силовыми установками: турбодизелем 2.0 (163 л. с., 410 Н·м) и бензиновым турбомотором мощностью 224 л. с. В базовой комплектации обе версии оснащаются восьмиступенчатой автоматической трансмиссией, полным приводом и двухступенчатой раздаточной коробкой. Стартовая цена обновленного T9 останется на уровне от 3 649 000 рублей.

Абсолютно новая модель — рамный внедорожник JAC JS9 — выйдет на рынок в третьем квартале 2026 года. Он позиционируется как более комфортабельная и технологичная альтернатива существующим предложениям в сегменте. Для российского рынка JS9 получит турбированный бензиновый двигатель объемом 2.0 литра мощностью около 200 л. с. в паре с восьмиступенчатым «автоматом». Полноприводная система будет предлагать несколько режимов для оптимизации работы на разных покрытиях. Ориентировочные цены на новинку пока не называются.

