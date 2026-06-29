Киты пошли косяком: гид сказал, когда хватать билеты в Териберку, чтобы застать шоу

Акватория Териберки наполнилась горбатыми китами и белухами. Гид Андрей Минин в беседе с « Лентой.ру » назвал текущий момент лучшим временем, чтобы воплотить мечту о встрече с морскими гигантами. По его наблюдениям, количество млекопитающих в прибрежных водах сейчас столь велико, что шансы на эффектное свидание с дикой природой максимальны.

Одной из тех, кому удача уже улыбнулась, стала туристка Елена Москалева. Она передала в редакцию видеозапись, сделанную во время морской экскурсии. На кадрах отчетливо видно, как несколько горбатых китов синхронно поднимаются над водой.

Териберка традиционно притягивает путешественников двумя природными магнитами: зимой — полярным сиянием, летом — возможностью наблюдать китов. Правда, специалисты предупреждают, что киты остаются существами непредсказуемыми, и точно рассчитать момент их появления невозможно. Тем не менее, региону сопутствует удача. Совсем недавно у мыса Слепиковского целая стая косаток устроила спонтанное представление, подойдя вплотную к лодке с туристами и затеяв игры прямо у борта.