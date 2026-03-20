Киви против холестериновых бляшек: кардиолог объяснил, почему этот фрукт стоит есть каждый день

Киви по своей питательной ценности значительно превосходит популярные суперфуды — авокадо, чернику, яблоки и бананы. Об этом в интервью ABC заявил кардиолог Аурелио Рохас.

По словам медика, киви отличается высоким содержанием клетчатки, что делает его незаменимым продуктом для людей с проблемами желудочно-кишечного тракта. Кроме того, фрукт обладает низким гликемическим индексом, что позволяет избегать резких скачков инсулина и поддерживать стабильный уровень глюкозы в крови.

Врач также подчеркнул, что киви является мощным антиоксидантом и противовоспалительным средством. Регулярное употребление этого фрукта помогает предотвращать образование холестериновых бляшек в артериях, снижая риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Полезен ли перезрелый банан?

Тем временем в медицинском сообществе продолжаются споры о пользе перезрелых бананов. Бытует мнение, что в таких плодах содержится больше антиоксидантов, а значит, они полезнее своих обычных зрелых «собратьев». Врач-эндокринолог, диетолог Антон Поляков в беседе с «Вечерней Москвой» пояснил, что это утверждение требует осторожного подхода: хотя содержание некоторых полезных веществ в перезрелых бананах действительно повышается, вместе с тем растет и количество сахара, что может быть нежелательно для людей с диабетом или инсулинорезистентностью.

Полифенолы для сердца

Отдельного внимания заслуживают полифенолы — природные соединения, богатые антиоксидантами. Ученые выяснили, что рацион, насыщенный полифенолами, способен значительно укрепить здоровье сердца и снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний. Клинический психолог, специалист по расстройствам пищевого поведения, нутрициолог Ольга Ромашина рассказала «Вечерней Москве», что полифенолы содержатся в ягодах, зеленом чае, какао, оливковом масле и, конечно, в киви. Эти соединения помогают бороться с воспалением и защищают клетки от окислительного стресса.

Справка: Киви содержит больше витамина С, чем апельсин, а по количеству клетчатки превосходит яблоко. Один плод среднего размера покрывает суточную норму витамина С почти на 100%. Регулярное употребление киви связано со снижением артериального давления и улучшением работы пищеварительной системы.