Клад на 380 рублей и туфелька из прошлого: самые яркие находки из столичных раскопок

Московские недра за полтора десятилетия отдали археологам более 140 тысяч артефактов. Как сообщил столичный департамент культурного наследия на портале Mos.ru , город с многовековой историей продолжает раскрывать свои тайны — от стоянок охотников-собирателей до дворянских усадеб.

Среди находок последних лет — фрагменты ямочно-гребенчатой керамики, датированные четвертым тысячелетием до нашей эры. На одной из набережных обнаружили старинную литую печать «Вытегорского кабака», изготовленную из медно-оловянного сплава в XV–XVIII веках. В 2015 году в Зарядье при раскопках древней усадьбы археологам попались кувшин, фляга и кубышка, в которых хранилось около 43 тысяч серебряных монет общим весом более 20 килограммов. Общий номинал клада тянул на 380 рублей — сумму, сопоставимую с жалованием стрелецкого полковника за семь-десять лет службы.

Коллекцию пополнили амулеты, печати, наконечники стрел, инструмент для подделки монет, взломанный сейф, резные могильные плиты, горшки, бокал и кожаная дамская туфелька. Большинство отреставрированных предметов уходит в фонды Музея Москвы, однако на местах раскопок нередко создают музеи под открытым небом.

В июне в столице стартовал летний археологический сезон. Сейчас ученые ведут изыскания на 30 площадках, среди которых парк «Коломенское», Китайгородский проезд, Бауманская, Дербеневская, Садовническая улицы и Кутузовский проспект. До конца года раскопки запланированы более чем по 100 адресам.