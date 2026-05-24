Смена поколений в загсах: почему Димы больше не в моде

В Российской Федерации зафиксирована отчетливая тенденция к изменению структуры популярных мужских имен. Российские родители стали значительно реже выбирать имя Дмитрий для своих новорожденных сыновей. Как детально информирует сетевое издание Life.ru, ссылаясь на телеграм-канал SHOT, за последние двадцать четыре месяца данное имя потеряло сразу две позиции в общероссийском рейтинге востребованности.

Падение в рейтингах и новые социальные тренды

В текущий момент это мужское имя закрепилось лишь на 11-м месте в списке популярности по стране. Параллельно с падением статистических показателей фиксируются изменения и в восприятии имени обществом. Согласно сведениям первоисточника, современные молодые девушки начали открыто относить имя Дмитрий к категории так называемых «ред-флагов», которые сигнализируют о потенциальных скрытых проблемах при выборе партнера для серьезных отношений.

Официальные статистические данные по столице

Для демонстрации масштаба происходящих изменений представители пресс-службы Управления ЗАГСа города Москвы поделились точной официальной статистикой за прошлый период. Они уточнили, что на территории столицы за весь 2025 год родилось лишь немногим более 1000 мальчиков, которых родители решили назвать Димами. Эти цифры наглядно подтверждают, что имя перестало быть массовым выбором для молодых семей.

Исторический контекст падения популярности

Исторические архивы ведомства показывают, что максимальный расцвет и народная любовь к этому имени приходились на 1970-е и 1990-е годы. В те десятилетия оно уверенно удерживало за собой вторую строчку в рейтингах популярности среди новорожденных. Однако ситуация коренным образом изменилась с наступлением 2000-х годов, когда Димы начали планомерно, устойчиво и безвозвратно сдавать свои многолетние лидерские позиции.