Клещи атакуют раньше срока: в Астрахани уже четыре случая пятнистой лихорадки и 120 обращений

С начала сезона в Областной инфекционной клинической больнице пролечили четырех пациентов с диагнозом «Астраханская пятнистая лихорадка». Как рассказали в региональном минздраве, клещи активизировались рано, и теперь ежедневно только в инфекционную больницу обращаются по четыре-пять человек с укусами. Всего с начала сезона за помощью пришли уже 120 пострадавших, 25 из которых — дети.

Главный внештатный инфекционист Астраханской области Анна Красилова отметила, что регион является эндемичным по Астраханской пятнистой лихорадке — острому инфекционному заболеванию, передающемуся через укус клеща Rhipicephalus pumilio. Болезнь характеризуется лихорадкой, интоксикацией и характерной пятнисто-папулезной сыпью. При своевременной диагностике прогноз благоприятный, однако запущенные формы способны приводить к осложнениям.

Специалисты напомнили о мерах защиты: при выходе на природу необходимо надевать светлую закрытую одежду с длинными рукавами и головной убор, наносить репелленты, каждые два-три часа осматривать себя и спутников. Не стоит приносить в дом свежесорванные полевые цветы, траву и ветки — в них могут прятаться клещи.

Если укуса избежать не удалось, насекомое нужно как можно быстрее удалить, поместить в чистый флакон с влажной ваткой для возможного лабораторного исследования и немедленно обратиться к инфекционисту или в приемный покой инфекционной больницы. В течение двух-трех недель необходимо наблюдать за самочувствием, а при появлении лихорадки, головной боли, боли в мышцах или сыпи — срочно обратиться к врачу, сообщив о факте укуса. Исследование клещей проводят в лабораториях ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Астраханской области».