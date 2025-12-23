Клещи едят россиян дома: Роспотребнадзор поставил точку в споре о заразных кровососах на елках

В преддверии новогодних праздников Роспотребнадзор прокомментировал циркулирующий в соцсетях и некоторых СМИ миф о так называемых «елочных клещах», пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на ведомство.

Специалисты опровергли слухи о том, что насекомые, якобы зимующие на хвойных деревьях, пробуждаются в тепле квартир и атакуют людей. В Роспотребе подчеркнули: такие вещи не имеют под собой научных оснований. Поводом для заявления ведомства стали публикации, ссылавшиеся на историю россиянки, выбросившей елку из-за обнаруженных на ней через неделю клещей.

Специалисты ведомства дали исчерпывающее биологическое объяснение, почему эта история скорее относится к разряду городских легенд. Клещи, представляющие эпидемиологическую опасность (иксодовые), в зимний период находятся в состоянии диапаузы (спячки). Местами их зимовки служат лесная подстилка — верхний слой почвы, образованный опавшими листьями и хвоей, а иногда рыхлая кора старых деревьев.

Молодые ели и пихты, которые традиционно поступают в продажу на новогодние базары после плановой зимней вырубки, для клещей не являются естественной средой обитания или зимовки. Таким образом, вероятность принести в дом опасного кровососа вместе с праздничным деревом стремится к нулю.

Эксперты напоминают, что реальную опасность клещи представляют в теплый сезон (с апреля по октябрь) при посещении лесов, парков и дачных участков.

