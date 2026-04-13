Опасная травка: ветеринар рассказала о неочевидной угрозе для питомцев на даче

Дачный сезон несет риски не только для огородников, но и для их четвероногих спутников. Ветеринарный врач, эксперт компании «Валта Пет Продактс» Таисия Ильина рассказала RT , каких угроз стоит ожидать и как подготовить питомца к поездке за город заранее.

Большинство заражений происходит не при прямом столкновении животных. Питомец может обнюхать место, где лежала чужая собака, пройти по траве, которую метила незнакомая кошка, или поесть из общей миски, оставленной на улице. Возбудители многих болезней сохраняются во внешней среде — на земле, в воде, на траве — часами и даже неделями.

Основными угрозами специалист назвала кишечные инфекции и паразитов. Среди них парвовирус у собак, панлейкопения у кошек, лямблиоз, кокцидиоз — все это передается через фекалии зараженных животных. Яйца глистов попадают в почву с экскрементами и могут сохраняться там месяцами. Собаки часто заражаются, обнюхивая или поедая загрязненный грунт. Кошки — через охоту на мышей и птиц, которые сами являются промежуточными хозяевами паразитов.

Вакцинация, по словам ветеринара, остается основой защиты. Прививки от парвовируса, чумы, лептоспироза, бешенства у собак и от панлейкопении, герпесвируса, кальцивироза у кошек значительно снижают риск тяжелых последствий даже при контакте с зараженным животным. Перед дачным сезоном стоит проверить, актуальны ли прививки питомца.

