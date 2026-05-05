Клещи-спринтеры уже в России: кого они преследуют и чем это грозит дачникам

Пока дачники опасаются привычных кровососов, на юге страны разворачивается куда более тревожная картина. Там активизировались клещи рода Hyalomma — крупные, агрессивные и не похожие на «партизан», сидящих в траве. Этих членистоногих уже окрестили «мутантами» за нестандартное поведение и устойчивость к некоторым химикатам. Главный вопрос, который волнует жителей Московской области: проберутся ли эти охотники в наши леса? Ответ REGIONS дала врач-терапевт из Домодедова Александра Куденко.

Слухи о нашествии возникли не из пустоты. В Краснодарском крае, Ростовской области и других южных регионах Hyalomma действительно фиксируют. Однако терапевт призывает не паниковать: привычный климат Подмосковья этим пришельцам пока категорически не подходит. Их стихия — засушливые степи и полупустыни. Глава Роспотребнадзора Анна Попова уже заверила, что угрозы распространения в средней полосе России нет, так что массового нашествия в наши леса опасаться не стоит.

Спринтер против засадчика

Принципиальное отличие Hyalomma от обычного иксодового клеща — манера охоты. Если классический кровосос неподвижно сидит в траве и ждет касания, то этот вид ведет себя как настоящий преследователь. По словам Куденко, исследования ученых из МГУ подтверждают: клещ ощущает вибрацию почвы, тепло и запах потенциальной жертвы, после чего активно бежит к ней. Скорость передвижения сопоставима с муравьиной, и догнать неспешно идущего человека для него не проблема. Именно это целенаправленное преследование больше всего пугает очевидцев.

Внешне Hyalomma тоже заметно отличается. Размер голодной особи достигает сантиметра, а напившейся — до трех сантиметров в длину. Лапки покрыты характерными желтоватыми или белыми полосками, из-за чего их местами прозвали «зебрами». Есть данные, что некоторые виды выработали резистентность к обычным аэрозольным репеллентам.

Риски для отпускников и дачников

Вероятность наткнуться на такого гиганта в лесу под Домодедово или в парке Коломны практически нулевая. Однако врач предупредила, что риски, связанные с путешествиями, никто не снимал. Тем, кто планирует отпуск на юге России или в странах с теплым климатом, стоит быть особенно бдительными — там эти клещи уже представляют реальную угрозу.

Как защитить себя

Независимо от того, какой именно вид угрожает человеку, правила защиты универсальны. Куденко посоветовала одеваться так, чтобы минимизировать доступ к телу: брюки заправлять в носки, рубашку — в брюки, манжеты и ворот плотно прилегают. Светлая одежда поможет быстрее заметить ползущего паразита. На открытые участки и ткань следует наносить акарицидные или репеллентные средства, однако при поездках в южные регионы врач советует делать ставку именно на механическую защиту из-за возможной резистентности клещей.

Самый надежный метод — регулярный осмотр каждые 15–20 минут во время прогулки и тщательный дома. Особенно внимательно нужно проверять складки кожи, подмышки, уши и волосистую часть головы.

Если клещ все-таки присосался, алгоритм един для всех видов. Удалять нужно как можно быстрее, лучше в травмпункте. Самостоятельно это делают пинцетом или ручкой-лассо, выкручивая, как винтик. Паразита обязательно сохранить в чистой банке и отвезти в лабораторию на анализ. Если клещ оказался заражен, врач назначит экстренную профилактику — антибиотики при боррелиозе или иммуноглобулин при энцефалите. При укусе Hyalomma и появлении первых симптомов лихорадки необходимо срочно обращаться к инфекционисту.