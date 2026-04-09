Клещи уже кусают, а вакцины нет: красноярцы жалуются на пустые полки в клиниках

В Красноярском крае, где уже зарегистрированы первые случаи присасывания клещей, а один из снятых паразитов оказался носителем боррелиоза, жители столкнулись с неожиданной проблемой. Вопреки рекомендациям медиков срочно ставить прививки, найти вакцину от клещевого энцефалита в городе оказалось задачей со звездочкой.

Одна из читательниц NGS24.RU по имени Елена поделилась с редакцией своими безуспешными попытками привиться вместе с супругом. По ее словам, после обзвона трех частных клиник в одной из них ей прямо заявили о прекращении поставок вакцины в Россию и заморозке вакцинации как минимум до конца апреля.

Ситуация приобрела совсем сюрреалистический оттенок, когда корреспондент издания позвонил в городскую поликлинику № 4. Автоответчик переадресовал звонок на единый контакт-центр правительства края, где с журналистом принялся общаться робот. Электронный помощник услужливо предложил записаться на вакцинацию в процедурный кабинет поликлинического отделения № 1 Минусинской межрайонной больницы. Проблема заключалась в том, что от краевой столицы до упомянутого медучреждения в Минусинске — без малого пять сотен километров. Робот при этом уточнил, что данная поликлиника является единственным местом, где на текущий момент доступна онлайн-запись на прививку.

Между тем клещевой энцефалит — это тяжелое вирусное заболевание, поражающее центральную нервную систему, способное привести к инвалидности и даже летальному исходу. Красноярский край традиционно входит в число эндемичных территорий с повышенным риском заражения.

На запрос NGS24.RU в региональном Министерстве здравоохранения ответили категорично: никаких перебоев нет. В ведомстве заверили, что в крае сформирован достаточный запас как вакцин, так и иммуноглобулина, а вакцинация продолжается в плановом режиме. При этом чиновники сделали оговорку: наличие препарата в коммерческих клиниках министерство не контролирует. В России применяются вакцины двух отечественных производителей — НПО «Микроген» и Института полиомиелита и вирусных энцефалитов имени Чумакова. В Минздраве признали, что в отдельных прививочных пунктах препарат действительно может заканчиваться, однако пообещали, что в мае, с выходом очередных партий с производства, ситуация нормализуется.

Тем, кто желает привиться платно, в ведомстве порекомендовали обращаться в государственные учреждения и даже обнародовали список из двенадцати пунктов вакцинации в Красноярске. Если в одном из них вакцина отсутствует, пациентам советуют попытать счастья в другом.

Что касается бесплатной вакцинации, то она предусмотрена исключительно для детей школьного возраста и проводится непосредственно в образовательных учреждениях за счет краевого бюджета. Дошкольникам в случае укуса клеща бесплатно вводят только иммуноглобулин — препарат, содержащий готовые антитела, но не формирующий собственный иммунитет. Взрослое население прививается либо за свой счет, либо за счет работодателя. Статистика при этом удручающая: по данным на начало 2026 года, в крае привиты лишь чуть более половины детей и всего около 22 процентов взрослых.

Отдельно в Минздраве прокомментировали ситуацию для тех, кто уже успел получить первую дозу двухкомпонентной вакцины, но не может поставить вторую. Помимо плановой схемы, растянутой на несколько месяцев, существует экстренная: две прививки с интервалом в две недели, а третья — спустя год.