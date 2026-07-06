Клетки заставили сжигать собственные мембраны: как отключение одного белка разогнало метаболизм до предела

Израильские ученые из Института Вейцмана нашли белок, отключение которого заставляет клетки интенсивно сжигать жиры и не дает образовываться новым жировым отложениям. Речь идет о MTCH2, который исследователи неофициально называют Mitch. В лабораторных экспериментах с человеческими клетками удалось выяснить, что этот белок мешает митохондриям эффективно вырабатывать энергию, а при его отсутствии клетки переходят в режим ускоренного расхода топлива.

По словам биолога Сабиты Чоурасии, специалисты каждые несколько часов отслеживали изменения более чем в сотне веществ, участвующих в обмене. Оказалось, что после отключения MTCH2 клетки стали активнее использовать кислород для производства энергии — именно это может объяснять повышенную выносливость мышц у мышей в предыдущих опытах. Лишенные MTCH2 клетки постоянно испытывают энергетический дефицит и вынуждены сжигать углеводы, жиры и аминокислоты, причем особенно активно расходуются именно жиры, вплоть до разбора тех, что входят в состав клеточных мембран.

Биолог Атан Гросс отметил, что после удаления белка количество жиров в мембранах резко падало, а уровень веществ, используемых для получения энергии, напротив, возрастал. Иными словами, клетка буквально разбирает собственные жировые запасы. Кроме того, отсутствие MTCH2 мешает формированию новых жировых клеток: нехватка энергии и снижение активности нужных для этого генов и веществ приводят к тому, что организм накапливает меньше жира.

Авторы подчеркивают, что до готового лекарства еще очень далеко — пока работа велась только на отдельных клетках и на мышах. К тому же постоянный энергодефицит потенциально способен перегружать ткани и органы, поэтому будущие препараты должны будут усиливать сжигание жира, не вызывая у организма такого стресса. Тем не менее открытие дает надежду на более естественный способ борьбы с ожирением, свободный от побочных эффектов нынешних GLP-1-препаратов, из-за которых пациенты порой теряют не только жир, но и мышечную массу с плотностью костей.