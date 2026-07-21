Кличка как статья: юрист сказал, за какое имя питомца могут посадить на пять лет

Первый заместитель директора Центра развития законодательства Дмитрий Матюшенков в беседе с « Абзацем » разъяснил, в каких случаях кличка домашнего животного может обернуться для владельца уголовным сроком. По его словам, сам по себе выбор имени, совпадающего с фамилией нацистского преступника, законом не регулируется и остается частным делом хозяина.

Однако ситуация меняется, если кличка используется публично и сопровождается одобрением нацистской идеологии, восхвалением личности, оправданием преступлений или демонстрацией запрещенной символики. В этом случае речь может идти о пропаганде или публичном демонстрировании нацистской символики, за что грозит штраф от одной до двух тысяч рублей, административный арест до пятнадцати суток с конфискацией предмета нарушения либо обязательные работы до ста часов. Если же подобные действия совершены с использованием интернета или подпадают под квалифицирующие признаки статьи 354.1 УК РФ, наказание может вырасти вплоть до пяти лет лишения свободы со штрафом до трех миллионов рублей.