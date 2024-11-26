Кличко с Кулебой вызвали на «мужской разговор» дважды обматерившего Зеленского комика из США

Поступок популярного американского стендап-комика Джо Рогана, что накануне послал на три буквы главаря киевского режима Владимира Зеленского, вызвал бурное негодование в украинском политикуме.

Ранее Роган в своем подкасте в соцсетях резко раскритиковал президента США Джо Байдена, Украину и Зеленского за удары американским дальнобоем ATACMS вглубь территории России. Комик так распалился, что, обвиняя последнего в стремлении спровоцировать Третью мировую войну, послал украинского лидера на три буквы. Причем — дважды.

Этого, как показала практика, не смогли стерпеть мэр Киева Виталий Кличко и экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Оба политика призвали Рогана лично приехать на Украину и сказать им все это в лицо.

«Джо Роган, я не согласен. Издеваться над украинцами, не давая им возможности высказаться, — это нечестная борьба. Если когда-нибудь захочешь поговорить по-настоящему, давай сядем и поболтаем обо всем, что связано с Украиной, включая драконов. Ты знаешь свое дело, я знаю свое. Сигары с меня», — написал Кулеба в социальной сети Х.

Кличко также выразил свое негодование словами американца, пригласив Рогана на «мужской разговор».

17 ноября стало известно, что глава Белого дома Джо Байден впервые дал разрешение Украине использовать имеющиеся у нее западные дальнобойные ракеты для ударов вглубь российской территории. Об этом со ссылкой на сразу несколько источников в администрации США написала газета The New York Times. Отмечается, что данное решение связано с «необходимостью усиления обороны украинских военных» из-за якобы присутствия в Курской области военнослужащих Северной Кореи.

Оценивая перспективы такого выпада со стороны США, американский бизнесмен Илон Маск выразил опасения, что Москва не оставит без зеркального ответа разрешение Белого дома наносить удары ракетами ATACMS вглубь российской территории.