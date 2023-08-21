Кличко запретил проводить массовые мероприятия в Киеве

В конце августа Украина будет праздновать свою независимость. В эти дни Виталий Кличко запретил проводить любые массовые мероприятия, кроме государственных. По его словам, такие меры связаны с обеспечением безопасности в Киеве. Мэр запретил районным администрациям города согласовывать религиозные, культурные и спортивные мероприятия в столице.

Также сообщается, что Кличко попросил полицию и госслужбу по ЧС обеспечить безопасность мероприятий, проводимых властями Украины.