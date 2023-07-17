Климатолог Карнаухов оценил возможность повторения аномального лета 2010 года

Климатолог Алексей Карнаухов сообщил москвичам и жителям всей Центральной России о том, что не стоит бояться повторения событий лета 2010 года. Заявление эксперта передает радио Sputnik .

Он сообщил, что в отличие от 2010 года, в 2023 году прошло достаточное количество дождей, чтобы исключить вероятность наступления аномальной жары и пожаров прошлых лет.

Эксперт объяснил, что в отличие от 2010 года, причина нынешней погоды заключается в явлении Эль-Ниньо. Он пояснил, что это явление, вызванное нагревом Тихого океана, которое является причиной увеличения температуры во многих странах планеты.

В 2010 году столица была накрыта смогом вследствие высокой температуры воздуха и горения торфа в местных лесах. Синоптики окрестили это лето самым жарким за 50 лет. Количество загрязняющих веществ в воздухе превышало все установленные нормы в разы. Длилось это около месяца.