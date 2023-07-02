Климатолог Кокорин рассказала о появлении в России климатических мигрантов

Уже сейчас люди, переезжая с места на место на территории РФ, отказываются от некоторых регионов из-за сильной жары, которая там царит.

В качестве примера эксперт указал Краснодарский край. Ранее многие граждане России, которые проживали на севере страны, при выходе на пенсию предпочитали приобрести себе жилье именно в данном регионе. Теперь же они стали отказываться от переселения на юг, поскольку летние температура там переваливают за 40 градусов. По этой причине люди стали предпочитать переселение в Омскую либо Новосибирскую области.

«То есть люди уже корректируют место жительства исключительно из-за климата», - подчеркнул Алексей Кокорин.

Его рассказ привели РИА Новости. Он добавил, что число таких мигрантов со временем будет только нарастать. При самом благоприятном варианте число вынужденных переселенцев из-за климата к концу этого века составит порядка 10%. А в случае пессимистичного развития событий, их число будет достигать до трети от населения земного шара, то есть до 3 миллиардов человек. Они будут менять регионы проживания, в том числе, по причине нехватки питьевой воды.