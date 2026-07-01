Россиян призвали не злоупотреблять экстремально холодными напитками в жару

Ортодонт клиники мужского и женского здоровья Juvi Clinic Мария Резина в беседе с « Лентой.ру » предупредила, что злоупотребление экстремально холодными напитками со льдом в жаркую погоду может серьезно навредить зубам. По словам врача, при резком перепаде температур эмаль сжимается и расширяется, что провоцирует появление микротрещин. В результате зубы становятся более чувствительными к горячему, холодному и сладкому.

Резина пояснила, что композитные пломбы при охлаждении сжимаются быстрее, чем ткани зуба, что нарушает герметичность. В образовавшихся зазорах скапливаются остатки пищи и размножаются бактерии, что ведет к вторичному кариесу. То же самое касается коронок, виниров и других конструкций — они тоже могут потерять герметичность и стать источником инфекции.

Особую опасность, по словам врача, представляет привычка грызть кубики льда из коктейлей. Твердый лед может вызвать сколы, трещины и углубить существующие дефекты эмали. Сочетание термического и механического воздействия, подчеркнула Резина, крайне вредно как для здоровых зубов, так и для пломб и ортопедических конструкций. Она рекомендовала пить холодные напитки через трубочку и избегать контакта льда с зубами.

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