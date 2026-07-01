Автомобиль — не холодильник: автоэксперт пояснил, почему экономить на ТО смертельно глупо

Редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков в интервью радио Sputnik высказался категорично и без дипломатии: экономить на техническом обслуживании автомобиля — это не просто рискованно, а смертельно глупо, и он даже придумал для этого емкую формулу «кроилово ведет к попадалову».

По его словам, единственный разумный способ сэкономить — это делать часть работы своими руками, если у вас есть навыки, но ни в коем случае не ставить под удар качество заменяемых деталей и расходников. При этом Кадаков уточнил, что он не фанат оригинальных запчастей любой ценой — на рынке полно аналогов, которые порой даже превосходят заводские по характеристикам, и главное не шильдик на коробке, а реальное состояние и ресурс детали, которую вы ставите под капот.

Однако ключевой совет эксперта касается выбора исполнителя: он настаивает, что искать мастера нужно не по принципу «где дешевле», а по принципу «кто понимает, что делает», и здесь не важно, официальный это дилер, независимый сервис или гаражный умелец. Он привел показательный пример: один частник может взять за работу тысячу рублей, а другой — три тысячи за ту же операцию, и если второй действительно знает свое дело и не допускает ошибок, то идти к нему сразу гораздо выгоднее, потому что переделывать халтуру первого обойдется дороже в итоге и по деньгам, и по нервам. Кадаков подчеркивает, что умелый специалист берет дороже, потому что его время и опыт стоят денег, а попытка сэкономить на зарплате механику часто оборачивается внеплановым ремонтом, аварией или просто постоянной головной болью.

По его мнению, автомобиль — это не холодильник, здесь цена ошибки — здоровье и жизнь, поэтому если уж вы решили сесть за руль, будьте готовы тратиться на поддержание машины в заводском состоянии и не искать чудес за копейки. Кадаков не призывает сдувать пылинки с каждой гайки и не отрицает разумной альтернативы, но жестко предупреждает: гнаться за дешевизной в сервисе — это игра в русскую рулетку, где выигрыш в пару тысяч рублей никогда не стоит риска остаться без тормозов на мокрой дороге.

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