Климатолог Семенов предрек рост числа гроз и смерчей в Москве из-за глобального потепления

Глобальное потепление приведет к тому, что в Москве участятся грозы и смерчи. Такой прогноз в беседе с « Москвой 24 » дал директор Института физики атмосферы имени А. М. Обухова РАН, заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов.

По словам ученого, интенсивность грозовых явлений пока отслеживается с помощью спутниковых наблюдений, и данных о ее резком росте в столичном регионе на сегодня нет. Однако в целом, как подчеркнул климатолог, в ближайшие годы стоит ожидать увеличения числа конвективных явлений — гроз, шквалистого ветра и смерчей. Он объяснил это тем, что с потеплением воздух становится более влажным, теряет устойчивость и поднимается выше, провоцируя мощные восходящие и нисходящие движения больших воздушных масс.

Семенов также допустил, что со временем грозы и смерчи в Москве могут стать не только более частыми, но и более интенсивными.