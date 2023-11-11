Климатолог Терешонок рассказал, какой будет зима в этом году в России

Зима уже не за горами и легкие морозы начнут наступать в конце ноября, отметил климатолог Николай Терешонок.

В беседе с URA.RU эксперт дал прогноз, что приближающаяся зима будет в России еще теплее и мягче, чем предыдущая.

«Зима должна подойти к концу ноября. Во второй половине ноября уже будет периодически выпадать и таять снежок. Это ожидается в средней полосе. А чуть севернее — Кострома и так далее — там уже, скорее всего, не будет таять. Во второй половине ноября можно ожидать более крепкие морозы», — рассказал Николай Терешонок.

Отдельно специалист прокомментировал, когда Москву окончательно покроет снегом. Это, по словам климатолога, произойдет не ранее 19 ноября.