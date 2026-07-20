Климатолог удивил: в Москве этим летом не было ни одной волны жары

По его словам, волна жары — это не просто пара жарких дней, а период от пяти-шести суток с температурами под тридцать градусов и выше. Последний раз такое явление наблюдалось в столице в 2021 году. Чаще всего волны жары приходят в июле, когда устанавливается безоблачная погода и солнце греет наиболее интенсивно. При этом Кокорин подчеркнул, что к концу века число таких эпизодов по всему миру, включая Россию, будет только расти.