«Клин — город высокого полета»: названы победители VII Фестиваля воздухоплавания «Город на ладони»

В Клину состоялось торжественное награждение победителей фестиваля «Город на ладони».

В торжественной церемонии закрытия VII Фестиваля воздухоплавания «Город на ладони», который проходил в Клину на протяжении пяти дней, приняли участие президент Федерации воздухоплавательного спорта России Иван Меняйло и начальник Управления социально-значимых проектов Администрации г.о. Клин Оксана Кутилова.

Фестиваль проходит ежегодно. В нынешнем сезоне, начиная с 15 мая, ежедневно в утреннее и вечернее время проходили запуски аэростатов. Самым зрелищным стало шоу «Ночное свечение».

Пока жители и гости Клина наблюдали за фантастическими полетами, профессиональное жюри во главе с Президентом Федерации воздухоплавательного спорта России Иваном Григорьевичем Меняйло определяло лучших спортсменов. Участники прибыли из разных городов России.

«Среди женщин победу одержала Иванова Наталия (г. Кунгур, Пермский край). Марину Михаилу (г.Дмитров, Московская область) удалось забрать первые места сразу в нескольких состязаниях: 17-й Чемпионат Московской области по воздухоплавательному спорту и Кубок «Город на ладони». Кубок выдающегося Российского воздухоплавателя Ю.П. Тарана – «Звезда Юрия Тарана» так же завоевал Марин Михаил», — сообщает Телеграм-канал «Клин Фест».

С каждым годом фестиваль становится все более востребованным. Глава городского округа Алена Сокольская оправданно назвала Клин городом высокого полета.

Ранее мы сообщали, что в выходные дни 41 тысяч человек посетили фестивали «Город на ладони» и «КлинМайFest».