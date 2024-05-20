В Клину в выходные дни 41 тысяч человек посетили фестивали «Город на ладони» и «КлинМайFest»

В Клину прошли масштабные фестивали «Город на ладони» и «КлинМайFest». «КлинМайFest», в котором свою продукцию представили 52 пивоварни со всей России, посетили 41 тысяча жителей и гостей города. Аэрошоу «Ночное свечение», которое прошло в рамках фестиваля «Город на ладони», увидело 14 тысяч человек.

Яркими событиями фестивалей стали конкурс кей-граб, когда воздушные шары приводнялись на водную гладь реки Сестры, и ночное свечение, которое посетило 14 тысяч человек на стадионе «Строитель».

Фестиваль «Город на ладони» стартовал 15 мая. На протяжении недели ежедневно проходили яркие соревновательные полеты. Иногда увидеть воздушный шар можно было просто из своего окна. Организаторы составляли маршруты так, чтобы в городе ощущалось чувство феерии. И им это удалось. Так, космонавт-испытатель Олег Блинов высоко отменил фестиваль «Город на ладони».

«Произошло импортозамещение моей мечты оказаться в Каппадокии. В Подмосковье 20 воздушных шаров украсило подмосковное небо и собрало многочисленных зрителей», — заявил Олег Блинов, выразив благодарность организаторам.

Фестиваль «Город на ладони» начался с торжественного полета-открытия. Не менее важной частью мероприятия стало его закрытие. Организаторы сделали все, чтобы создать определенную атмосферу. Огромные купола воздушных шаров поднялись с газона спортивного стадиона в то время суток, когда небо было окрашено розовым свечением, образовавшемся на закате дня. Живой звук и легендарные хиты группы «Ночной экспресс» придавали событию особенный шарм. В небе горели огни аэростатов, которые потом приводнялись на реку.

В рамках фестиваля «КлинМайFest» на сцене амфитеатра в Сестрорецком парке выступили такие группы: столичная рок-н-ролл группа «Mosvegas», клинские музыканты «Феникс», группы «Not an astronaut» и «Тролль Гнет Ель».

В рамках фестиваля состоялся гастрономический конкурс на скоростное поедание бургера. Конкурентами стали десять участников. Победил Андрей Степанов из Тулы. За рекордные 8 минут и 19 секунд он съел гигантский бургер весом 1 кг.