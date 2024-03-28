Клин готовит к отправке в зону СВО очередной гуманитарный конвой

Городской округ Клин собрал очередную партию гуманитарного груза, который уже на следующей неделе будет направлен в города, расположенные на приграничных территориях, в новые регионы, а также на линию боевого соприкосновения.

Глава городского округа Клин Алена Сокольская инициировала проведение штаба по подготовке выезда. На совещании были определены основные маршруты передвижения экипажей, произведена ротация водителей и распределение гуманитарного груза по автомобилям.

Традиционно клинские бойцы получат большое количество маскировочных сетей, необходимые для оборудования позиций строительные материалы, а также противодронные покрывала, генераторы, медикаменты, носилки, различное обмундирование, в том числе и тяжелое.

Нынешняя гуманитарная миссия особенная тем, что участникам спецоперации также передадут два автомобиля УАЗ Буханка. Данный транспорт используется в зоне СВО не только для военных целей. На нем удобно эвакуировать раненых. Бойцы всегда отмечают важность наличия такого автомобиля в зоне спецоперации.

«И, конечно, в наших машинах будут сотни детских писем и рисунков, адресованных нашим героическим защитникам, индивидуальные адресные посылки от родных и близких, которые можно принести в пункт сбора гуманитарный помощи в Ледовый дворец в пятницу, 29 марта, до 17.00.Спасибо всем, кто помогает!» — сказала Глава городского округа Клин Алена Сокольская.

Городской округ Клин впервые занялся гуманитарной миссией в декабре 2022 года. С тех пор в зону СВО ежемесячно направляют гуманитарные конвои. Участие в сборе принимают жители округа и бизнесмены, представители общественных организаций и партии «Единая Россия». За указанный период было передано свыше 500 тонн гуманитарного груза и больше 10 автомашин. Неравнодушные горожане продолжают работу в данном направлении, интересуясь потребностями участников специальной операции.