Клин и Росгео будут сотрудничать в образовательной сфере

На днях состоялась встреча главы городского округа Клин Алены Сокольской и руководителя Российского геологического общества Евгения Фаррахова. На мероприятии обсуждалось возможное сотрудничество в образовательной сфере.

От Росгео есть запрос на проведение I открытой полевой олимпиады юных геологов ЦФО именно в Клину. Предполагается, что участие в мероприятии, которое пройдет летом 2024 года, примут свыше 100 школьников из ЦФО, а также новых территорий России.

Главной площадкой олимпиады будет клинский детский лагерь МАУ «Горизонт». Отметим, что учреждение было признано лучшим лагерем в России, за новаторский и уникальный подход в организации смен отдыха.

Помимо «Горизонта» к проведению олимпиады подключат «Колледж Подмосковье». В данном учреждении ведется обучение по профессиям «землеустройство» и «прикладная геодезия».

Кроме того, по итогам встречи стороны договорились, что участников будет ждать не только образовательная часть, но и различные досуговые и увлекательные мероприятия. Например, для ребят планируют организовать экскурсии на мероприятия Клина, а также в местные музеи и парки.