Клин лидирует в рейтинге лучших Единых расчетных центров Подмосковья

В городском округе Клин на обслуживании Единых расчетных центров находится свыше 60 тысяч абонентов. Первое место с Клином также разделил Серпухов. Второе место аналитики присвоили округам Балашиха и Шатура, а третье разделили Королев и Можайск.

Руководитель управления «Клин» Татьяна Благих рассказала, что сотрудники делают все возможное, чтобы компания получала положительные отзывы. Индивидуальный подход и внимательное отношение к каждому клиенту — приоритетные навыки каждого сотрудника любого клинского центра. Татьяна Благих поблагодарила представителей местных отделений за проявленный профессионализм и добросовестное отношение к выполнению своих рабочих обязанностей.

«Самая важная оценка для нас — это отзывы клиентов, когда посетители от всей души благодарят за помощь, доброжелательность и профессионализм», — рассказала руководитель управления «Клин» Татьяна Благих.

Примечательно, что в день, когда победителей награждали, в адрес сотрудницы клинского расчетного центра пришло очередное благодарственное письмо.

МосОблЕИРЦ включает в себя 48 управлений, расположенные в 60 округах Московской области. Четыре миллиона счетов абонентов обслуживают в 134 офисах. Рейтинг лучших Единых расчетных центров проводят раз в квартал. При его составлении аналитики учитывают 10 критериев, в числе которых отсутствие жалоб, качество обслуживания клиентов и собираемость платежей. В рамках проекта «Контрольная закупка» эксперт под видом абонента обращается в офис, чтобы лично оценить качество обслуживания.