Клин посетили участники Международного медиа-форума «Диалог культур»

В Эрмитаже прошел двухдневный Международный медиа-форум «Диалог культур», по завершению которого его участники — журналисты, представители новых медиа, фотографы, авторы подкаст-станций, медиахудожники, моушн-дизайнеры и режиссеры — отправились в рабочие экспедиции в Великий Новгород, Ясную Поляну и Клин.

Первым участники ХVIII Международного медиа-форума «Диалог культур» посетили Клин. Участники форума — это молодые и талантливые представители медиа-сообщества, которые прибыли из разных регионов России, а также из Белоруссии, Абхазии, Таджикистана и Осетии. Теперь они в рамках проекта «Открывая Россию» поделятся со своей аудиторией эмоциями, которые испытали после знакомства с Клином.

«Открывая Клин, открываем Россию…», — отметила глава городского округа Клин Алена Сокольская.

Алена Сокольская встретилась с участниками форума и стала их экскурсоводом. Глава рассказала журналистам о городе и о тех известных личностях, которые были с ним неразрывно связаны в разные исторические эпохи.

«Рассказала молодым журналистам о Клине. О «городе, который звучит», о городе Чайковского, Менделеева, Гайдара, Мухиной и других выдающихся людей. О городе возрождающихся храмов, фестивалей и культурных событий. О нашем древнем, устремленном в будущее городе, в который невозможно не влюбиться…» — отметила Алена Сокольская.

Участники форума пробыли в Клину один день, но успели прогуляться по его улицам, посетить различные культурные места и музеи. Алена Сокольская надеется, что город вдохновит и мотивирует гостей.