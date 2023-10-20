Клин в ноябре уже пятый раз примет Осеннее хоровое биеннале

В городском округе Клин соберутся лучшие именитые хоровые коллективы. Там целых три дня будет проходить Осеннее хоровое биеннале. Площадками для выступления станут храмы муниципалитета и Клинская детская школа искусств. Стартует событие 3 ноября.

Клин принимает биеннале уже пятый раз. Само название говорит о том, что праздник хорового пения проходит раз в два года. Впервые в Кину он состоялся в 2015 году и сразу стал популярным. За это время перед жителями округа выступили именитые академические и камерные хоры столицы, духовные хоры Подмосковья, а также хоры самых известных храмов и монастырей России. Поэтому устоялась такая традиция — на этом фестивале преобладает духовное пение.

Программа V Осеннего хорового биеннале включает 6 выступлений. Подробности можно узнать в исполнительной дирекции зрелищных и культурно-массовых мероприятий в Клину.