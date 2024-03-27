Клинчан и гостей округа приглашают на IX Фестиваль народных художественных промыслов

В Клину стартуют Дни казачьей культуры, которые ярко отметят на Фестивале народных художественных промыслов 5 и 6 апреля в стенах КДШИ им. П. И. Чайковского.

В дни фестиваля запланировано три концерта. Мероприятие 5 апреля откроет ансамбль казачьей песни «Люди вольные», а 6 апреля в 12:00 выступит Московский казачий хор. В тот же день, в 17:00, пением порадует Государственный театр танца «Казаки России».

Фестиваль обещает быть насыщенным: гостей ожидают казачий танцевальный и песенный фольклор, среди которых прозвучат современные и аутентичные исполнения. Посетители смогут насладиться игрой народных инструментов, среди которых лютневидная гитара, бас-домра, походный барабан, дойра, баян, балалайка и духовые.

Организаторы фестиваля надеются, что присутствующие на мероприятии смогут получить положительные эмоции, а также оценить современные авторские аранжировки и умелую тематическую стилизацию.

Фестиваль народных художественных промыслов проводят в округе уже с 2015 года. Он собирает ремесленников и творческих людей со всей России. Изначально подобные мероприятия отражали промыслы Подмосковья (Гжельский фарфор, Жостовский поднос, Клинская елочная игрушка, Павловопосадский платок и др.), но позже географию серьезно расширили. Например, клинчане уже знакомы с некоторыми регионами-участниками, такими как Татарстан, Чувашия, Удмуртия, Башкирия, Чечня и Пензенская область. В апреле 2024 года культуру народа презентуют казаки.