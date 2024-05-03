Клинчан приглашают на яркое празднование 79-летия Победы в ВОВ

Клин присоединяется к празднованию одного из самых главных праздников России. В День Победы запланировано множество тематических мероприятий. Основной площадкой для праздника станет Сестрорецкий парк, а дополнительной локацией для разнообразных интерактивов - площадь Ледового дворца им. Валерия Харламова.

Жителей Клина и гостей округа ожидает насыщенная программа в честь 9 мая. Старт мероприятиям в амфитеатре Сестрорецкого парка даст прямая трансляция Парада Победы на Красной площади в 10.00. Далее, в 12.00, в той же локации выступят актеры театра и кино Борис Галкин и Инна Разумихина. Они представят тематическую литературно-музыкальную программу и прочтут отрывки писем фронтовиков. Гости также смогут послушать песни военных лет, которые подчеркнут значимость события.

В 13.00 на экране покажут художественный фильм «Рядовой Чээрин», который расскажет историю якутского охотника, ставшего снайпером осенью 1943 года.

Клинские артисты также представят музыкальные номера: они выйдут на сцену в 15.00, споют песни военной тематики прошлых лет. Атмосферу дополнят танцы в стиле 1940-х годов.

В 16.00 запланировано выступление Московского камерного хора под управлением Валерия Рыбина. Это станет завершающей нотой праздника в Сестрорецком парке.

Клинчане также смогут поучаствовать в разных ивентах на площади у Ледового дворца им. Валерия Харламова с 15.00 до 17.00. Взрослые и дети смогут пройти тематические мастер-классы, посетить литературную площадку, а также написать письмо действующим военным и ветеранам ВОВ. В указанное время будет действовать передвижная выставка с находками из экспедиций поискового отряда «Подвиг». Среди экспонатов - обмундирование и предметы быта солдат РККА, макеты оружия и техники 1940-х годов.