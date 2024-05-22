Клинчанам рассказали, где безопасно искупаться и отдохнуть на пляже

Городской округ Клин готовится к купальному сезону. Для отдыха жителям в 2024 году будет доступен один пляж.

Клинчане и гости округа смогут искупаться на пляже у Холодного пруда в парке «Березовый» в Высоковске. Место приведут в соответствие гигиеническим нормативам, обследуют дно водоема и уберут мусор при его обнаружении. После официального открытия пляжа 1 июня на месте ежедневно будут работать спасатели по графику с 9.00 до 21.00.

Посетителям организуют не только безопасный, но и комфортный летний отдых. Они смогут переодеться в специально оборудованных кабинках и принять душ. Также откроют торговые точки с перекусами, прохладительными напитками и мороженым. На пляже будут доступны зоны для игры в волейбол и детского отдыха.

«Березовый» пока станет единственным местом для купания. Пляж в Сестрорецком парке, полюбившийся многим жителям, в этом году закрыт для купания.

«В Клину река Сестра включена в региональную программу очистки, поэтому плавать и купаться в ней будет нельзя. Масштабные работы по очистке реки стартуют совсем скоро», — рассказала Глава городского округа Клин Алена Сокольская.

Отметим, что в день официального открытия купального сезона в Клину синоптики обещают настоящее летнее тепло: +23