Клинчане успешно приняли участие в акции «Тотальный диктант»

Мероприятия прошло на 13 городских площадках. Традиционно главным местом проведения стал актовый зал управления образования. Горожане, в числе которых были школьники и педагоги, собрались, чтобы проверить уровень своих знаний по русскому языку. В нынешнем году масштабный просветительский проект «Тотальный диктант» стал юбилейным. Акция проходит в 20-ый раз.

«Цель акции: привить любовь к русскому языку, чтобы людей, которые грамотно пишут, становилось больше год от года», — рассказала методист методического кабинета Управления образования городского округа Клин Юлия Канышкина.

Стать столицей «Тотального диктанта» в этом году выпала честь Томску. Участникам диктовали текст, автором которого выступила уральская писательница Анна Матвеева. В подмосковном Клину желающие приобщиться к акции, которая вышла за пределы России, писали третью часть текста под названием «Правда или желание».

«Текст не очень сложный, слова в меру трудные, были сложности с авторскими знаками, но в целом все понятно», — поделилась участница акции Анастасия Бердникова.

Клинчане за участие в акции были награждены сертификатами. В скором времени каждый участник сможет узнать оценку, которую он получил за диктант. Баллы будут опубликованы в личных кабинетах на официальном сайте проекта «Тотальный диктант».