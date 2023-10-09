Клинчанин Виктор Агафонов спас замученного львенка из Ростова на Дону

Ветеринар и владелец парка львов «Земля прайда» Виктор Агафонов привез выброшенного и замученного львенка из Ростова на Дону.

Парк - это приют для хищников, который находится около деревни Кузнецово в городском округе Клин. Если провести аналогию с людьми, то там находят прибежище те звери, что оказались «в трудной жизненной ситуации».

История спасения львенка началась так. С Виктором Агафоновым связалась местная жительница и рассказала, что увидела ростовское объявление о продаже несчастного животного. Мужчина подумал, что от малыша решили избавиться за ненужностью. Было похоже, что львенка фотографировали в цирке и эти снимки выложили для иллюстрации объявления. Выяснилось, что его намеревались усыпить после завершения циркового сезона. Виктор с активистами выкупил зверя.

«У него испуганные глаза, очевидно, что над ним издевались. А также искривлен позвоночник и проблемы с задними лапами. Он беспокойный, возможно, его постоянно мучают боли», —написал о состоянии львенка в своих социальных сетях Виктор.

Сейчас маленький спасеныш в надежных руках в парке «Земля прайда» в Клину, однако животное крайне истощено. Львенка обезболивают и усиленно кормят. В ближайшее время его обследуют и приступят к лечению.

К подобным историям команде Виктора Агафонова не привыкать. В похожем состоянии в парк попала и малышка Симба. Ее удалось спасли благодаря помощи руководителя Росприроднадзора России Светланы Радионовой. Сейчас у животного все отлично. В парке надеются, что и новичка удастся «поставить на ноги».