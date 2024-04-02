Клинчанина, бойца ЧВК «Вагнер» Королева наградили удостоверением ветерана боевых действий
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Клин]
Глава городского округа Клин Алена Сокольская совместно с социальным координатором филиала государственного фонда «Защитники Отечества» в Московской области Денисом Филипповым вручили клинчанину Роману Романовичу Королеву, бойцу ЧВК «Вагнер» удостоверение ветерана боевых действий.
Роман Романович многократно был награжден почетными удостоверениями. Многие государственные награды были получены им за мужество и героизм. Он побывал на разных направлениях, где каждый раз демонстрировал свою отвагу и стойкость.
«Рады были поздравить Романа и его семью, для которых папа и муж – настоящий герой, с получением документа, удостоверяющего его боевые заслуги перед обществом, закрепляющего его высокий статус ветерана», — отметила глава городского округа Клин Алена Сокольская.
Церемонии награждения предшествовала большая работа. Фонд «Защитники Отечества» объединил усилия с Минобороны и частными военными компаниями «Вагнер» и «Редут» с целью сбора и оформления документов, на основании которых можно выдавать удостоверения данной категории российских военнослужащих.
Напомним, округ активно поддерживает земляков, которые выполняют боевые задачи в зоне специальной операции. В сборе гуманитарной помощи участвуют неравнодушные жители, предприниматели. Глава курирует вопросы доставки помощи в зону СВО. Военным передают то, в чем они особенно нуждаются.