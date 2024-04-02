Клинчанина, бойца ЧВК «Вагнер» Королева наградили удостоверением ветерана боевых действий

Роман Романович многократно был награжден почетными удостоверениями. Многие государственные награды были получены им за мужество и героизм. Он побывал на разных направлениях, где каждый раз демонстрировал свою отвагу и стойкость.

«Рады были поздравить Романа и его семью, для которых папа и муж – настоящий герой, с получением документа, удостоверяющего его боевые заслуги перед обществом, закрепляющего его высокий статус ветерана», — отметила глава городского округа Клин Алена Сокольская.

Церемонии награждения предшествовала большая работа. Фонд «Защитники Отечества» объединил усилия с Минобороны и частными военными компаниями «Вагнер» и «Редут» с целью сбора и оформления документов, на основании которых можно выдавать удостоверения данной категории российских военнослужащих.

Напомним, округ активно поддерживает земляков, которые выполняют боевые задачи в зоне специальной операции. В сборе гуманитарной помощи участвуют неравнодушные жители, предприниматели. Глава курирует вопросы доставки помощи в зону СВО. Военным передают то, в чем они особенно нуждаются.