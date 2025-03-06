Клинчанки прошли в финал конкурса «Лучший специалист в сфере местного самоуправления Московской области»

4 марта в Общественной палате РФ прошел очный этап конкурса «Лучший специалист в сфере местного самоуправления», который проходит ежегодно. Организацией занимался Совет муниципальных образований региона. Заявки на участие подали 222 человека. В рамках предварительного отбора определили имена 27 финалистов, которые представляли различные городские округа. В число финалистов вошли клинчанки Оксана Кутилова, Анна Евтушенко и Ольга Грудкова.

Начальник управления социально значимых проектов администрации городского округа Клин Оксана Кутилова посвятила свой проект развитию туризма в Клину и активизации проведения тематических фестивалей. Работа представлена в номинации «Лучший специалист в социальной сфере». В 2024 году праздники и фестивали, которые проводили на территории округа, стали победителями и призерами Международного конкурса в области событийного туризма Russian Event Awords-2024.

Начальник финансово-экономического управления администрации городского округа Клин Анна Евтушенко представила работу по исполнению муниципального бюджета. В 2024 году бюджет был профицитным. В прошлые годы образовалась задолженность в размере 1 млрд 300 млн руб., которая на данный момент погашена в полном объеме.

Начальник судебного отдела правового управления администрации городского округа Клин Ольга Грудкова представила работу по юридическому сопровождению работы органа местного самоуправления. В частности, с 2018 года было сопровождено более 600 гражданских и административных дел.

Имена победителей и призеров объявят в День местного самоуправления, который состоится в апреле.