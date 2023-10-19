Клинический психолог рассказал, к чему может привести чрезмерный трудоголизм Лазарева

Как пишет портал «Дни.ру» , на его состояние влияют целых четыре фактора, которые назвала Ирина Польгун.

Во-первых, стремление все контролировать не дает полноценно отдыхать. По словам эксперта, невозможно сделать все самостоятельно, как и контролировать в действиях других людей. На фоне желания сделать все процессы подвластными себе может развиться тревожность, а это – прямой путь к психическим расстройствам.

Потребность все время действовать – тоже один из отличительных признаков трудоголизма, который способен отразиться на здоровье. Даже высок риск возникновения чувства вины, несмотря на ощущение продуктивности. Сюда же можно отнести страх расслабиться.

Ну а если в голове происходит что-то неладное, то трудоголизм становится для человека «отличной» возможностью уйти от внутренних проблем. Однако отдых необходим как для физического, так и ментального здоровья.