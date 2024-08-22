Клинико-диагностический центр детского госпиталя в Красногорске принял первых пациентов

Клинико-диагностический центр детского клинического центра имени Рошаля, который накануне открылся в Красногорске, принял своих первых пациентов. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

КДЦ рассчитан на триста посещений в смену. Прием здесь ведут узкопрофильные специалисты, в том числе гастроэнтеролог, невролог, кардиолог. По словам руководителя ведомства Алексея Сапанюка, первыми на прием к специалистам КДЦ попали двадцать три маленьких пациента.

Всего в госпитале будет работать двадцать шесть отделений. Здесь обустроено четыре с половиной сотни коек. Планируется, что ежегодно в учреждении будут оказывать помощь по ОМС 15 тысячам детей — не только из Подмосковья, но и из других регионов. Попасть на прием можно направлению своего лечащего врача.