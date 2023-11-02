Клинская ТВ «Поиск» победила на кинофестивале «Святой Владимир»

Напомним, что событие традиционно прошло в Севастополе и окончилось 27 октября.

Само название ленты «Под покровом преподобного Сергия» подсказывает, что она посвящена этому святому, а также храмам и интересным артефактам Сергиево-Посадской епархии. Кино задумано так, что повествуют об этом дети и подростки Московской области. Кстати, этот фильм может стать отличным материалом для проведения школьных «Уроков о важном».

На фестивале «Святой Владимир» за все годы его проведения продемонстрировали около 700 лент, которые входили как в конкурсную, так и во внеконкурсную программы. Их смогли посмотреть как миниму 34 тысячи человек.

Хотим отметить, что Клинская телекомпания «Поиск» в прошлом месяце получила ещё несколько наград на фестивале телекомпаний «Братина», в том числе за фильм о гуманитарной миссии клинчан на Донбассе.