Клинские коммунальщики восстановили ключевой пешеходный переход в парке

Пешеходный мост через реку Сестру в клинском парке «Сестрорецкий» вновь стал безопасным для тысяч горожан. Специалисты муниципального автономного учреждения «Чистый город» выполнили срочный ремонт, заменив часть деревянного настила на 15-метровой переправе.

Мастер МАУ «Чистый город» Юлия Шабунина отметила, что работа стала ответом на прямые обращения жителей, обеспокоенных состоянием покрытия. Проблема износа моста носит системный характер: из-за постоянной влажности от реки деревянные конструкции регулярно подгнивают, образуя опасные щели и провалы.

Рабочие после просьбы горожан заменили доски, сделав переход безопаснее и комфортнее. Теперь клинчане без опасений могут продолжать следовать по мосту, который является альтернативным маршрутом, позволяющим пешком перейти из одного микрорайона в другой, минуя оживленное Ленинградское шоссе.